شكرا لقرائتكم خبر عن ستنصدم عند معرفتك ضخامة المبلغ ...صحفي يمني يفاجى الجميع ويكشف عن المبلغ الذي تدفعه عائلة الرئيس هادي يوميا لشراء القات بالريال السعودي..."تصريح" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحافي سمير النمري عن مصروفات عائلة الرئيس هادي. وقال سمير النمري وفقا لمصدر مطلع :ان 50 الف ريال سعودي هي قيمة ما تدفعه عائلة الرئيس عبد ربه منصور هادي يوميا مقابل شراء القات. جديد "الخليج 365" Advertisements ولفت النمري قائلا : ال50 الف ريال سعودي لشراء قات اضافة الى الذي يتم تهريبه من اليمن الى مقر إقامتهم في العاصمة السعودية الرياض. واثار هذا التعليق تفاعلا كبير في وقت يعاني الوطن من انهيارا للعملة المحلية مقابل العملات الاجنبية الصعبة

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كانت هذه تفاصيل خبر ستنصدم عند معرفتك ضخامة المبلغ ...صحفي يمني يفاجى الجميع ويكشف عن المبلغ الذي تدفعه عائلة الرئيس هادي يوميا لشراء القات بالريال السعودي..."تصريح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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