شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بعد ساعات من توجيهات الرئيس هادي ...قوات الجيش الوطني تبداء عملية زحف كبرى باتجاه العاصمة ومقتل القائد العام للحوثيين وقطع الرئيس الرابط بين مارب وصنعاء ..."تفاصيل اولية" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في جبهة نهم بمحافظة صنعاء وسط البلاد. جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت مصادر خاصة إن مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة بين القوات الحكومية وميلشيا الحوثي المتمردة في جبهة حريب نهم شرق العاصمة صنعاء. وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من كسر أعنف هجمات لميلشيا الحوثي المتمردة بمنطقة صلب من عدة اتجاهات. وذكرت المصادر أن القوات الحكومية شنت هجوما مضادا وتمكنت من السيطرة على مواقع جديدة في جبهة صلب. وأوضحت المصادر أن المواجهات أسفرت عن مصرع نحو 30 عنصرا حوثيا بينهم قائد مهمة الحوثيين المدعو الفقيه.

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