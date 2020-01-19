شاهد.. فيديو ساخن وصلة رقص لـ " مريم حسين " يشعل مواقع التواصل ( فيديو )

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عدن - ياسمين التهامي - عادت الفنانة المغربية مريم حسين لإثارة الجدل بين متابعيها مجددا بنشرها مقطع فيديو مثير لها، ظهرت ترقص فيه وتؤدي حركات مثيرة للغرائز عرضتها لهجوم عنيف.
وعبر حسابها على تطبيق “سناب شات”، نشرت مريم فيديو خلال أدائها وصلة رقص داخل أحد صالونات التجميل.
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وأظهر المقطع قيام الفنانة المغربية بجلسة تصفيف لشعرها إلا أنها قررت القيام برقصات جريئة، على نغمات إحدى الأغاني خلال الجلسة، وكأنها تقلد الراقصات الشهيرات.
وتسبب مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في انتقادات حادة للفنانة حيث قال أحد المغردين “شكلها فشلت في التمثيل واتجهت للرقص”.
وكان الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، كشف في نوفمبر الماضي أن محكمة القضاء في الإمارات أصدرت حكمًا يقضي بإدانته ومريم حسين بالسب والقذف، وتم الحكم بدفع غرامة مالية 100 ألف درهم مناصفةً بين الطرفين، بالإضافة إلى إغلاق حساباتهما في سناب شات لمدة شهر، كما سيتم دفع 5 آلاف درهم كغرامة متبادلة.
إلى جانب ذلك ستقوم مريم حسين بدفع غرامة أخرى قيمتها 50 ألف درهم للطرف الثالث وفاء الخالدي.
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