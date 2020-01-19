شكرا لمتابعة خبر عن المبعوث الاممي لليمن يعلق حول التصعيد العسكري واستهداف معسكرات في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد مباحثات وفد الاتحاد الأوروبي في عدن هل سيلتقي بزعيم الحوثيين في صنعاء الريال اليمني يواصل تراجعه امام الدولار والريال السعودي .. تعرف على اسعار الصرف اليوم وزير الإتصالات بالحكومة الشرعية يدلي بأول تصريح منذو إنقطاع الإنترنت في اليمن رئيس الوزراء يصدر توجيه جديد بشان ضحايا الهجوم الحوثي على مأرب والعرادة وعدد من القادة العسكريين يقدمون له معلومات عن الجريمة

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