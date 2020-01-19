شاهد فيديو ..الشيخ محمد بن راشد ,حاكم دبي ,يشعل مواقع التواصل الاجتماعي , بظهور خاص مع فتاة اماراتية !!

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 10:35 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، الشيخ محمد بن راشد وهو يسارع للاطمئنان ومساعدة إحدى المتسابقات الإماراتيات، وتدعى عنان العامري من فريق الوثبة؛ وذلك بعد سقوطها من على دراجتها أثناء مشاركتها في منافسات بطولة السلم للدراجات الهوائية التي تُجرى في دبي. أقرأ أيضا : شاهد..الاعلامية الحسناء"علا الفارس"تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير ضجة وجدل بين متابعيها بنشر صورة لها مع جميلات معها وتغريدة"عن ليلة حمراء ممتعه"!! Advertisements عااااجل : صواريخ الحوثي الباليستية تستهدف اليوم نجران السعودية , بعد استهدافها مأرب وسقوط اكثر من 100 جندي مابين شهيد وجريح !!

وبالرغم من إصابة المتسابقة الإماراتية في ذقنها، ونزفها بعض الدماء القليلة، إلا أنها استطاعت استكمال السباق، وظهرت في مقطع فيديو موجِّهةً الشكر لحاكم دبي، ومشيرة إلى أن مسارعته للاطمئنان عليها حفزتها ودفعتها لاستكمال السباق، والحصول على مركز متقدم.



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