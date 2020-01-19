شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : اندلاع معارك الانتقام والرد على استهداف مأرب , وسقوط عشرات بين قتلى وجرحى وأسرى من الحوثيين ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 11:13 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قُتل خمسة مسلحين حوثيين على الأقل وجندي من القوات الحكومية وجُرح آخرون، اليوم الأحد، بمعارك بين الجانبين في جبهة حريب، جنوب مديرية نهم، شرق العاصمة صنعاء.

أقرأ أيضا :

عاااجل :"اغتيال قيادات حوثيه اليوم".. صنعاء بصمت رهيب تغتال القيادات الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي , واركان دولة المليشيات يلزمون اوكارهم مذعورين

مأساة حسناء مغربية مارست الجنس مع خطيبها , ولما انجبت منه , تخلى عنها وفاجأها بتهمة زجت بها في غياهب السجن ! "فيديو وصورة"

شاهد فيديو ..الشيخ محمد بن راشد ,حاكم دبي ,يشعل مواقع التواصل الاجتماعي , بظهور خاص مع فتاة اماراتية !!

شاهد..الاعلامية الحسناء"علا الفارس"تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير ضجة وجدل بين متابعيها بنشر صورة لها مع جميلات معها وتغريدة"عن ليلة حمراء ممتعه"!!

Advertisements

وقال مصدر عسكري، إن الحوثيين شنوا فجر اليوم هجوما على مواقع القوات الحكومية، في محاولة لإحداث اختراق، وذلك بعد فشلهم في التقدم في جبل البياض "قلب الجبهة"، أمس السبت.

ووصف المصدر الهجوم الحوثي بالعنيف، مشيراً الى تمكنهم في البداية من السيطرة على جبل "صهرة"، بعد انسحاب القوات الحكومية منه تحت ضغط النيران.

وأشار إلى أن القوات الحكومية صدت الهجوم وشنت هجوما معاكسا، استعادت فيه السيطرة على الجبل، كما قُتل ما لا يقل عن خمسة حوثيين وأسر وإصابة آخرين، بينما قتل جندي وأصيب 4 آخرون.

وقال المصدر، إن جثث ثلاثة حوثيين ما تزال في الموقع، فيما تمكن المسلحون من سحب جثتي قتيلين على الأقل حال الانسحاب.

في غضون ذلك، أسقطت القوات الحكومية طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في المنطقة ذاتها، حين اقتربت من مواقع القوات الحكومية في مهمة استطلاعية.

وكانت القوات الحكومية شنت يوم أمس هجوما استباقيا على مواقع الحوثيين في جبل البياض، وذلك عقب تعزيزات كبيرة دفع بها الحوثيون.

وأسفر الهجوم عن سقوط 13 قتيلاً حوثياً وجرح آخرين، فيما قتل جنديان من القوات الحكومية، وفقا لمصدر عسكري آخر.

