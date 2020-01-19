شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل :"اغتيال قيادات حوثيه اليوم".. صنعاء بصمت رهيب تغتال القيادات الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي , واركان دولة المليشيات يلزمون اوكارهم مذعورين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 11:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، مساء الأحد، مصرع أحد القيادات الأمنية التابعة لمليشيات الحوثي في ظل ظروف غامضة.

Advertisements

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن الرائد يحيى خريص نائب مدير قسم البليلي بالعاصمة صنعاء لقي مصرعه وسط العاصمة.

وجاءت عملية اغتيال يحيى خريص بعد أيام قليلة من اغتيال القيادي الوشلي يصنعاء.

وتزايدت عمليات الاغتيالات والتصفيات لقيادات حوثية في ظل تنامي حدة الصراع بين أجنحة المليشيات وأركان دولة المليشيات يلزمون بيوتهم , ولا يظهرون الا نادرا وخاصة بعد اغتيال سليماني وتزايد عمليات اغتيال قيادات امنية رفيعة .