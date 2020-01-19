شكرا لقرائتكم خبر عن مأساة حسناء مغربية مارست الجنس مع خطيبها , ولما انجبت منه , تخلى عنها وفاجأها بتهمة زجت بها في غياهب السجن ! "فيديو وصورة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - المغرب تشهد واقعة غريبة حدثت ل فتاة مغربية , حيث لجأت للقضاء للمطالبة باثبات نسب طفلتها التي انجبتها من خطيبها المحامي والذي في البداية اتقبل الطفلة واسماها "نور" ولكنه رفض الاعتراف بها وظل يماطلها , الى حين لجوءها لوسائل الاعلام , عندها جن جنون المحامي , ودبر لها مكيدة , وزج بها في السجن , بتهمة التشهير والابتزاز .

خيانة وتشهير

ووفقاً لصحف محلية مغربية، قام المحامي خطيب ليلى بالزج بها في السجن عبر شكاية تتعلق ب”الخيانة الزوجية والمشاركة والتهديد بالتشهير والابتزاز.

من جهته قال محامي ليلى أم الرضيعة ”نور“ أنها متزوجة من المحامي المذكور واستنكر رفض إطلاق سراح موكلته، على اعتبار أن من حق الضحية الذي ينوب عنها متابعة المحاكمة بالحضور.

ملف مفبرك ومطبوخ

وأضاف محمد الهيني أن ملف الشكاية يعتبر ملفا مفبركا ومطبوخا من طرف المشتكين الذين استأسدوا على إمرأة ضعيفة لجأت للقضاء الأسري تطالب بإثبات النسب فوجدت نفسها بقدرة قادر أمام ملف جنائي.

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وأوضح الهيني أن هذا الملف الجنائي منعدم، لعدم وجود تهم الخيانة الزوجية والإبتزاز. وطالب العدالة بمراعاة التطبيق السليم للقانون وإنصاف الضحية التي أصبحت قضية رأي عام في المغرب.

