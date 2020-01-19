شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الاعلامية الحسناء"علا الفارس"تشعل مواقع التواصل الاجتماعي وتثير ضجة وجدل بين متابعيها بنشر صورة لها مع جميلات معها وتغريدة"عن ليلة حمراء ممتعه"!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الاعلامية في قناة الجزيرة , علا الفارس, تنشر صورة تجمعها مع اِعلاميات زميلات لها في القناة , منهن خديجة بن قنة , وايمان عياد , وسلمى الجمل . أقرأ أيضا : عااااجل : صواريخ الحوثي الباليستية تستهدف اليوم نجران السعودية , بعد استهدافها مأرب وسقوط اكثر من 100 جندي مابين شهيد وجريح !! Advertisements

وفي تغريدة لها , اشعلت تويتر" وحظيت بمتابعات واسعة , بعثت علا الفارس رسالة شكر للخطوط الجوية القطرية .

وقالت في تغريدتها : " شكرا للخطوط الجوية القطرية على الليلة الرائعة " .

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