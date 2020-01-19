شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة)

تسلم رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بصنعاء المشير مهدي محمد المشاط اليوم، درع شقيقه الشهيد رفيق محمد حسين المشاط من قبل مؤسسة الشهداء ممثلة برئيسها أحمد حسين جران.

وخلال تسلمه الدرع أشاد المشاط بقرارات مجلس الوزراء “حكومة صنعاء” مؤخراً ومنها إنشاء صندوق لرعاية أسر الشهداء تحدد مصادر تمويله وفقا لآلية تمويل الصناديق القائمة، وتخصيص قطعتي أرض لكل أسرة من أسر الشهداء والجرحى لبناء مساكن وكذا تخصيص نسبة لأبناء الشهداء والجرحى كمنح في الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفي كليات المجتمع والمعاهد المهنية والمدارس الخاصة والكليات العسكرية والأمنية.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد بالصورة كيف وجه التحالف اقوى ضربة لمهدي المشاط..مصرع شقيق رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط (صورة)

عاجل.. الوضع ينفجر في قلب العاصمة صنعاء والمشاط يخشى الخروج من منزله والجثث تتناثر في الشارع وإشتباكات عنيفة اثارت رعب وهلع كل سكان العاصمة صنعاء

ورد الان..شيخ مشائخ اليمن يباغت الجميع ويجبر الامم المتحدة على هذا العمل الذي عجزت عنه الشرعية وكل دول التحالف ..لن تصدق العمل الجريء الذي قام به

ورد الآن.. قناة الجزيرة تبث قبل قليل خبر عاجل عن هجوم مأرب والخبر ينزل كالصاعقة على راس هادي ونائبه الجنرال الاحمر (شاهد صور)

وردنا للتو...الشيخ سلطان العرادة يباغت الجميع ويقرع طبول الحرب ويعلن هذا القرار الخطير الذي ارعب الحوثي بعد المجزرة المروعة في مأرب

Advertisements

عاجل : الرئيس ترامب يجن جنونه بسبب قرار تاريخي مباغت اتذخه ولي العهد محمد بن سلمان وسيقلب الامور راس على عقب، وهذه الدولة العظمى ستحل مكان امريكا

تحذير خطير وعاجل.. من البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين حول الطبعة الجديدة من الفئات النقدية ( تفاصيل)

عقب احتفال وسهرة خاصة.. شرطة دبي تفجر مفاجأة عن سبب وفاة مذيعة العربية “نجوى قاسم” وتكشف ما لم يكن في الحسبان

ورد للتو.. ثورة عارمة وانتفاضة مفاجئة وحرب شوارع والجيش يتدخل والهتافات ضد ‘‘النظام السعودي’’ في قلب العاصمة والحرائق تندلع في كل مكان (فيديو+تفاصيل طارئة)

وردنا الان.. مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها قادة عسكريون في “الشرعية”: الصاروخ الذي ضرب لواء القباطي بمأرب تم إطلاقُه من هذه القاعدة التابعة لدولةٍ في التحالف (تفاصيل وصور)

خبر هام وصادم.. وزير دفاع هادي يعلن انضمامه للحوثيين وتعيين العميد “طارق صالح” خلفاً له (تفاصيل)

وأكد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى بصنعاء مهدي المشاط على أهمية إخراج هذه القرارات إلى النور، كونها أقل واجب يقدم لأسر الشهداء الذي ضحوا بأرواحهم في سبيل الله ودفاعاً عن الوطن.