شكرا لمتابعة خبر عن ورد الان..شيخ مشائخ اليمن يباغت الجميع ويجبر الامم المتحدة على هذا العمل الذي عجزت عنه الشرعية وكل دول التحالف ..لن تصدق العمل الجريء الذي قام به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد الان..شيخ مشائخ اليمن يباغت الجميع ويجبر الامم المتحدة على هذا العمل الذي عجزت عنه الشرعية وكل دول التحالف ..لن تصدق العمل الجريء الذي قام به

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