محافظ شبوة يفتتح عدد من المشاريع التنموية في المحافظة

دشن محافظ شبوة، محمد بن عديو، اليوم، افتتاح عدد من المشاريع التنموية في المجالين الصحي والتعليمي، بالمحافظة، وذلك في إطار النهضة التي تشهدها المحافظة، في كافة المجالات.

حيث، افتتح المحافظ بن عديو، اليوم الأحد، قسم الأطفال في مستشفى عتق العام، عقب إعادة تأهيله بمبلغ 4 ملايين ريال بتمويل ذاتي من المستشفى. وفقا لوكالة سبأ.

وأشاد المحافظ بن عديو، خلال الإفتتاح، بمبادرة إدارة المستشفى في تمويل إعادة تأهيل قسم الأطفال الهام... منوهاً بأهمية الجهود المبذولة والتصاميم المعتمدة في تنفيذ مشروع إعادة التأهيل.

كما وجه بن عديو، بإعداد دراسة لإعادة تأهيل بقية أقسام المستشفى بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، مشددا على سرعة استكمال الدراسة الخاصة بتوسعة المستشفى والتي تشمل إنشاء قسم جديد للترقيد بسعة عشرين سريراً.

وأبدى المحافظ إعجابه بتجربة شباب مدينة عتق من خلال إنشائهم بنك الدم الالكتروني، ووجه بدعم تجربتهم بأربعة ملايين ريال لمواصلة النجاح.

وفي سياق آخر، أشاد محافظ شبوة، بمستوى الأعمال التي نفذتها المؤسسة العامة للطرق والجسور في مشروع إعادة تأهيل الدور الأول من مبنى محكمة الاستئناف بمحافظة شبوة والجناح الخاص بالحراسات الأمنية بمبنى المحكمة بتكلفة تجاوزت 15 مليون ريال، منوها بجودة الأعمال وسرعة إنجازها، مؤكداً جاهزية المبنى لاستئناف أعمال المحكمة.

كما كلف المحافظ بن عديو، المؤسسة بإجراء دراسة هندسية إضافية لإعادة تأهيل الدور الثاني من مبنى المحكمة المكون من ثلاثة أدوار، والتي تضررت جميعها جرّاء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية على محافظة شبوة.

على صعيد آخر، اطلع محافظ شبوة محمد بن عديو، على سير العمل في مشروع تسوير مطار عتق الدولي بتكلفة تصل لنحو 30 مليون ريال، ويبلغ طوله أكثر من ثمانية آلاف متر، وشدد على ضرورة مضاعفة العمل في المشروع وانجازه بأسرع وقت.

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ونوه المحافظ بن عديو، بأهمية هذا المشروع من الناحية الأمنية للمطار وتأمين حركة الطائرات في مدرجاته.

وفي السياق ذاته، دشن محافظ شبوة محمد بن عديو، اليوم، خمسة برامج تدريب مهنية في مجالات ميكانيك السيارات وكهرباء السيارات الحديثة، وصيانة الكمبيوتر والجولات، والإمدادات الكهربائية بالمعهد الصناعي، تكفلت السلطة المحلية بالمحافظة بالشراكة مع المعهد بتمويلها بأكثر من 20 ألف دولار.

ونوه المحافظ بن عديو، بأهمية إطلاق المعهد لهذه الحزمة من البرامج المهنية مع إطلالة العام الجديد، لافتاً إلى أهميتها في حياة شباب محافظة شبوة وإكسابهم العديد من المهن الحرفية التي تؤهلهم لسوق العمل.

وأشاد بمستوى إقبالهم المتزايد على المعهد، مؤكداً الاهتمام بالمعهد والحرص على تطوير رسالته العلمية والمهنية التي تخدم الشباب .. موجهاً باستئجار مبنى جديد للمعهد من أجل استيعاب الكثافة الطلابية.

من جانبهم ثمن مدير عام مكتب التدريب الفني والتعليم المهني بمحافظة شبوة ناصر حبتور وعميد المعهد الصناعي في شبوة عبدالله الشريمي، دعم المحافظ بن عديو لبرامج التعليم والتدريب بالمعهد وتشجيعه المستمر للدارسين فيه، حيث بلغ عدد الطلاب الملتحقين ببرامج التدريب بالمعهد في العام الحالي أكثر من 150 طالباً.

على صعيد أخر، رحب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو، بتوجه الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بفتح مكتب لها بالمحافظة.

واكد محافظ شبوة خلال لقائه، بنائب رئيس الهيئة فهد ردمان، استعداد السلطة المحلية التعاون مع الهيئة في فتح مكتب لها بالمحافظة، وذلك في ظل توسع النشاط التجاري والاستثماري ..مشيداً بجهود الهيئة المبذولة في مكافحة الغش التجاري وحماية المواطنين من مخاطرها.

من جانبه، استعرض نائب رئيس الهيئة المجالات التي تعمل بها الهيئة والتي تشمل مصانع المياه والاغذية والادوية الكيميائية ومحلات الذهب والصياغة ومحطات البترول والغاز.