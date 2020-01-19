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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خالد الزعتر: الجنوبيون وضعوا لانفسهم ثقلا لا يمكن تجاهله والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اشاد المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر بالدور الذي لعبه الجنوبيون في محاربة الحوثيين وبمحورية قضيتهم الجنوبية.
وقال الزعتر في تغريدة له على تويتر تابعها "الخليج 365" :القضية الجنوبية محورية ومهمة استطاعت أن تعمل على تغيير خارطة وميزان القوة في الداخل اليمني.
واضاف : استطاع أبناء الجنوب من خلال كسر وتحطيم المشروع الإيراني في المحافظات الجنوبية أن يضعوا لأنفسهم ثقلا وأهمية لا يمكن تجاهله أو التقليل من تأثيره.
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