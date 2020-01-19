شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تطوير و تشغيل مركز الاطراف الصناعية في محافظة تعز بدعم مركز الملك سلمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت وكيل المحافظة د.ايلان عبد الحق مشروع تشغيل و تطوير مركز الاطراف الصناعية في تعز المرحلة

بدعم و تمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة

و سيوفر هذا المشروع اطراف عالية الجودة و بمواصفات عالمية لعدد 600 جريح كمرحلة اولى و تطوير المركز بالاجهزة و المعدات اللازمة

اضافة الى الدعم النفسي

و قد شكرت الاخت الوكيلة مركز الملك سلمان لدعمه المستمر و المتميز لمحافظة تعز و بقية المحافظات اليمنية في الجانب الصحي و الاغاثي

و التخفيف من معاناة المرضى و الجرحى و المواطنين في ظل ظروف الحرب القاسية جديد "الخليج 365" Advertisements

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