عـــــــــاجل .. الاميرة "هيا بنت الحسين" يجن جنونها بعد حصول "محمد بن راشد" على هذه الهدية الضخمة .. شاهد (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاحتفال الذي أقامه نادي دبي للصحافة، الأربعاء، وكذلك تسلم دبي درع عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، بحضور عدد من وزراء الإعلام العرب.

حضر الاحتفال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للإعلام، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام.

وكشف نادي دبي للصحافة خلال الاحتفال عن شعار "دبي عاصمة الإعلام العربي"، من تصميم المبدعة الإماراتية ريم الشامسي، الطالبة في السنة النهائية بالجامعة الأمريكية في دبي وتدرس التصميم.

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واعتمدت ريم الشامسي في التصميم على عبارة "دبي عاصمة الإعلام العربي" باللغتين العربية والإنجليزية، مستخدمة اللونين الأبيض والأسود وخطوطا عريضة وحادة في رمزية من خلال هذين اللونين والحضور القوي للخط العربي على وضوح الرسالة الإعلامية وعدم تضمنها ظلالا من الألوان التي قد تعوق المتلقي عن إدراك الحقائق كما هي، وتعبيرا عن قوة دبي في هذا المجال وحضورها القوي والبارز في ساحة الإعلام العربي.

حضر الاحتفال الذي أقامه نادي دبي للصحافة في مقره الجديد الكائن في "ون سنترال" مركز دبي التجاري العالمي، بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيسه والاحتفال بتسلم دبي درع عاصمة الإعلام العربي لعام 2020، لفيف من قيادات المؤسسات الإعلامية المحلية والعربية والكُتَّاب ورؤساء تحرير الصحف المحلية والعربية.

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