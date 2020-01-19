وكيل تعز يثمن دور مركز الملك سلمان للإغاثه والأعمال الإنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ثمن وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي، التدخلات الانسانية والاغاثية والدعم السخي المقدم لبلادنا من مركز الملك سلمان للأغاثه والأعمال الإنسانية في المجال الإنساني والصحي والبيئي والمشاريع التنموية لمحافظة تعز خلال الاربعة الاعوام السابقه بعد إكتساح المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للمحافظة.



واشار وكيل أول المحافظة الى أن تلك التدخلات تعتبر رافداً ومسانداً لجهود السلطة المحلية في ظل الاوضاع التي مرت وتمر بها المحافظة.

مؤكداًان ذلك يجسد الترابط الاخوي بين الشعبين اليمني والسعودي ، مشيداً بالمواقف الاخوية للمملكه العربية السعودية تجاه اليمن حكومة وشعبا واياديها البيضاء التي امتدت منذ ما يزيد عن خمسين عاما.

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جاء ذلك خلال افتتاحه صباح اليوم الاحد ١٩ يناير ٢٠٢٠م، مشروع دعم وتأهيل مركز الأطراف الصناعية بالمحافظة، وذلك بحضور كلاً من وكيل المحافظة للشؤون الصحية الدكتورو إيلان عبدالحق، ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحيم السامعي ، ومدير عام مركز الأطراف الصناعية الاخ منصور الوازعي.

وأكد الدكتور المخلافي ان دعم وتأهيل مركز الاطراف الصناعية سيعمل على التخفيف من معانات الجرحى وسيعمل على التخفيف من السفر الى الخارج ، مثمناً دور الاشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمهم المستمر عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية ، والصندوق السعودي للإعمار ، مشيداً بالدور العظيم والبارز الذي يقدمه الملك سلمان على راس قيادة التحالف العربي المساند للشرعية ورعايته المباشرة لإتفاقية الرياض.

من جهتها اشارت وكيل المحافظة لشؤون الصحة الدكتورة ايلان ،إن هذا الدعم سيكون عبارة عن دعم مركز الاطراف وتأهيله حركياً ونفسياً وتأهيل كادر المركز الوظيفي وتطويره، وهذه تعتبر المرحلة الأولى حيث ستستمر لمدة ستة اشهر ، وينفذ عبر مؤسسة الأمين الطبية.

من جهته اشار رئيس مركز الاطراف الصناعية الاخ منصور الوازعي أن المركز سيبدأ خلال الايام القادمة استقبال الجرحى ومبتوري الاطراف من منتسبي الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والمواطنين، الذين فقدوا احد اطرافهم ويحتاجون ﻻطراف صناعية تعويضية ليعودوا يمارسوا حياتهم الطبيعية وتساعدهم على الاندماج في المجتمع.