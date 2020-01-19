مسؤول بتعز يتفقد مدارس مديرية المظفر ويؤكد على دعمها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

تعز - الخليج 365

ضمن سلسلة زياراته الميدانية لمدارس المدينة وللأسبوع الثاني علي التوالي، قام الشيخ عارف جامل وكيل محافظة تعز، بمعية الأستاذ سمير عبدالاله، مدير عام مديرية المظفر والاستاذ عادل العليمي مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية، بزيارة تفقدية ميدانية لمدارس المديرية للإطلاع على سير العملية التعليمية والتربوية في المديرية ودعمها وتلمس احتياجات المدارس والوقوف عليها ميدانيآ.



وخلال الزيارة، تقفد الوكيل "جامل" عدداً من مدارس المديرية، منها مدرسة مجمع هائل للبنات ، ومدرسة الثورة ومدرسة مجمع صينه وغيرها من المدراس التعليمية بمديرية المظفر.

واطلع "جامل" على أحوال المعلمين والمدارس التعليمية ومستوى العملية التعليمية والتحصيل العلمي لدى الطلاب.

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وأستمع "الوكيل جامل" من إدارات المدارس والمعلمين الى أبرز الصعوبات التي تواجههم في سير العملية التعليمية والتربوية والأحتياجات الأساسية التي من شأنها تسهم في تطوير التعليم وتحسين مستوى أدائه في المديرية ، مشدداً على ضرورة التحضير الكتابي لما له من أهمية في أعطاء الحصص بشكل نمودجي.

وشكر "جامل" ، الإدارات المدرسية والمعلمين على الجهود التي يبذلونها في سبيل الارتقاء بمستوى التعليم في مدارس المحافظة ، مؤكداً أن السلطة المحلية على أستعداد تام في توفير كافة التسهيلات وتذليل الصعاب التي تقف أمام العملية التعليمية.

ووجه جامل الإدارات المختصة في المديرية ومكتب التربية بتوفير المقاعد الدراسية ، والعقود اللازمة لتغطية العجز في المعلمين، وتأثيث المعامل واصلاح وترميم القاعات الدراسية بالمدراس التي تعاني من اضرار نتيجة الحرب.

وأكد جامل، أن العلم هو الركيزة الأساسية لتقدم الأمم والشعوب، وأن تكريم الأوائل والمبرزين في المدارس وإقامة الانشطة يبعث على التنافس الايجابي بين الطلاب ويخلق بيئة أكثر حيوية تنعكس على مستوى الطلاب.