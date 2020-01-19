شكرا لمتابعة خبر عن أول رد سعودي على للهجوم الصاروخي على مأرب الذي راح ضحيته 80 شهيد و100جريح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ليس الحوثيين .. وزير بالحكومة الشرعية يفاجئ الجميع ويكشف المسؤول عن الهجوم الصاروخي الغادر على مأرب الناطق الرسمي للقوات المسلحة يعلن عن الحصيلة الرسمية لضحايا الهجوم الصاروخي على مأرب ويتوعد الحوثيين بهذا الرد وزارة الدفاع تصدر بيان بشأن هجوم مأرب وتصدر توجيهات عاجلة لكافة القادة والمسئولين العسكريين البنك المركزي يصدر تعميم جديد بخصوص تداول العملة الجديد بمناطق سيطرة الحوثيين

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