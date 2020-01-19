شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تجهز استقبالا عدائيا للاعبي مانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 07:43 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

استقبلت جماهير ليفربول، حافلة فريق مانشستر يونايتد بالشماريخ والدخان الأحمر، على أبواب ملعب ”أنفيلد“ قبل انطلاق مباراة الفريقين بالدوري الإنجليزي. ويواجه نادي ليفربول فريق مانشستر يونايتد على ملعب أنفيلد، في قمة مباريات الجولة 23 من ”البريميرليغ“. Advertisements ويسعى ”الريدز“ وراء البحث عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الغائب منذ عام 1990. وأطلقت جماهير ليفربول صافرات الاستهجان خلال مرور حافلة مانشستر يونايتد، كما قامت بإشعال الشماريخ والألعاب النارية، والأدخنة الحمراء. وقام بعض الجماهير بعمل إشارات خارجة أثناء مرور الحافلة.



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