شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : قطر ..تصدم ,الجميع.. وعبر قناة الجزيرة, تبث خبر مفاجئ ,بخصوص استهداف مأرب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 08:48 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

بثت قناة الجزيرة خبر عاجل قبل لحظات على شاشتها كشفت فيه عن تصريح لوزير الخارجية محمد الحضرمي بخصوص هجوم مأرب. Advertisements وبحسب متابعة "أحداث نت"، تضمن العاجل تصريح لوزير الخارجية اليمني أكد فيه ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجدا للجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية في مأرب وسط اليمن إلى 100 شهيد. وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي اتهم، الحوثيين بتنفيذ الهجوم ووصفه بأنه "عملية إرهابية جبانة" موجها القوات برقع الجاهزية القتالية. من جهته وجه رئيس الحكومة معين عبدالملك بصرف تعويضات لأسر الشهداء



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