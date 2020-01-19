شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن :عقب مقتل 80 جندي في معسكر الاستقبال ب مأرب ..ضاحي خلفان ..يصدم الجميع وينشر تغريدة ساخرة "....عندي الأمر عادي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 08:09 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

عاتب أحد المغردين الجنوبيين، الفريق ضاحي خلفان، نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي، والمغرد الإماراتي الشهير على منصة التواصل الإجتماعي "تويتر".

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وعلق المغرد الجنوبي ماجد العبيد، على تغريدة لخلفان قائلاً: ما عاد تغرد عن ما يحصل في الجنوب، لا أفهم .. اتمنى إن اللي في بالي مو صحيح".

ورد ضاحي خلفان عليه قائلاً: "سلمت المهمة لهادي وعندي الأمر عادي".

لترد مغردة أخرى، تحمل اسم " مهرة بنت حضرموت": لا تلومه اعذره أهل جنوب يحبونك لانك ابن الامارات وبطل بس هو يغار والجنوب والامارات واحد".

واشتهر خلفان، بتغريداته، المثيرة للجدل، ودعمه للإنفصال في جنوب اليمن.

ماعاد تغرد عن مايحصل في الجنوب ???? لا أفهم .. اتمنى إن اللي في بالي مو صحيح ????