شكرا لقرائتكم خبر عن ليتشي يتعادل 1/1 مع ضيفه إنتر ميلان،في الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 07:37 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

فرض ليتشي التعادل 1/1 على ضيفه إنتر ميلان، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ20 من الدوري الإيطالي.

Advertisements

وعلى ملعب فيا دل ماري، فشل لاعبو الفريقين في التسجيل بالشوط الأول، قبل أن يسجل البديل أليساندرو باستوني هدف التقدم لإنتر ميلان في الدقيقة 71 بضربة رأسية، بعد كرة عرضية من كريستيانو بيراغي.

لكن ماركو مانكوسو أدرك التعادل لليتشي في الدقيقة 77، مستغلا كرة من البديل زان ماير.

وفشل إنتر ميلان في الفوز في آخر مباراتين في الدوري الإيطالي، بعدما تعادل 1/1 مع أتلانتا في الجولة الماضية، ليرفع التعادل اليوم رصيد النيراتزوري إلى 47 نقطة، ليظل في المركز الثاني، متأخرا بنقطة عن يوفنتوس، الذي يلعب مع بارما في وقت لاحق.

في حين رفع ليتشي رصيده إلى 16 نقطة، وظل في المركز السابع عشر.

