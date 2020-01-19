شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان.. مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها قادة عسكريون في “الشرعية”: الصاروخ الذي ضرب لواء القباطي بمأرب تم إطلاقُه من هذه القاعدة التابعة لدولةٍ في التحالف (تفاصيل وصور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان.. مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها قادة عسكريون في “الشرعية”: الصاروخ الذي ضرب لواء القباطي بمأرب تم إطلاقُه من هذه القاعدة التابعة لدولةٍ في التحالف (تفاصيل وصور)

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان.. مفاجأة من العيار الثقيل يكشفها قادة عسكريون في “الشرعية”: الصاروخ الذي ضرب لواء القباطي بمأرب تم إطلاقُه من هذه القاعدة التابعة لدولةٍ في التحالف (تفاصيل وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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