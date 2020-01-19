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صنعاء - ياسمين الخيامي - خبر هام وصادم.. وزير دفاع هادي يعلن انضمامه للحوثيين وتعيين العميد “طارق صالح” خلفاً له (تفاصيل)

شنت وزارة دفاع هادي، السبت، هجوما على طارق صالح، عقب ظهوره مع نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان.

ونشرت مواقع موالية لهادي تصريحات منسوبة لمصدر مسؤول في وزارة الدفاع يطالب طارق صالح بالاعتراف بـ”الشرعية” والانضمام إلى وزارة دفاعه.

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خبر هام وصادم.. وزير دفاع هادي يعلن انضمامه للحوثيين وتعيين العميد “طارق صالح” خلفاً له (تفاصيل)

وبحسب الخبر اليمني، فقد اتهم المصدر صالح بـ”ادعاء شرف المقاومة”، والبحث عن مشاريع خاصة، معتبرا هذه الخطوة تهدف لمزيد من تمزيق اليمن في اشارة واضحة للتحالف الذي يسعى لفصل المحافظات الجنوبية وصولا إلى المديريات الساحلية لتعز.

واعتبرت الدفاع ظهور طارق صالح في السعودية محاولة إماراتية لتقديم طارق كمشروع وصفته بـ”الرخيص الذي لا يقل رخصا عن ما حدث في عدن بأغسطس الماضي”، مقللة في الوقت ذاته من معارك صالح التي وصفتها بـ”الثأر”.

وحذرت الوزارة من عواقب وخيمة لأية تحركات قد ينفذها “طارق عفاش” بغطاء سعودي ، محملة السعودية المسئولية الكاملة لما وصفتها بـ”نزيف الشرعية ” وتحويل اليمن إلى “كنتونات مسلحة”، وعودة المقاتلين إلى صنعاء للدفاع عن “المخططات التامرية”.