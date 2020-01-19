العوج يطلع على سير العمل بمشروع تأهيل مستشفى عدن العام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - عدن

اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج، اليوم، على سير العمل بمشروع إعادة تأهيل مستشفى عدن ومركز القلب ،بالعاصمة المؤقتة عدن، الممول من الصندوق السعودي للتنمية.



وطاف الدكتور العوج، بأقسام المستشفى والمباني المرافقة له، واستمع من مدير المشروع المهندس عصام حيدر، إلى شرح مفصل عن طبيعة التجهيزات بالمشروع وأعمال التأهيل والترميم للمرافق الصحية والعيادات التابعة للمستشفى، وكذا مستوى أعمال الصيانة الجاري تنفيذها للأجهزة الكهربائية والاتصالات بالمشروع.

Advertisements

ووجه العوج، القائمين على تنفيذ المشروع بضرورة استكمال كافة الترتيبات المتعلقة بالمرحلة الأولى للمشروع وفقاً للمواصفات المتفق عليها والبرنامج الزمني المحدد..لافتاً إلى أن الزيارة تأتي للإطلاع على البرنامج التنفيذي لجميع مراحل مشروع المستشفى المقرر افتتاحه في النصف الأول من العام الجاري بعد إقرار التمويل الإضافي من قبل الصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 18مليون دولار.

كما اطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي، على مشروع شبكة الصرف الصحي المعلا وخورمكسر مضخة المجدلة بمديرية خور مكسر، واستمع من من مدير الوحدة التنفيذية لمشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي بمحافظة عدن المهندس هشام عبدالجبار، إلى شرح حول سير العمل بمشروع المضخة الممول من الصندوق العربي للإنماء والاقتصاد، والصعوبات التي تواجه المشروع.

وأكد الوزير العوج، على ضرورة التنسيق بين المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمجلس المحلي بالمديرية لمعالجة الاشكاليات الناجمة عند تنفيذ المشروع.