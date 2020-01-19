شمسان يشيد بالجهود الاغاثية والانسانية لمنظمة "مرسي كور" في تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - تعز

أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ، بالجهود الاغاثية والانسانية التي تنفذها منظمة مرسي كور بالمحافظة.



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واشار المحافظ شمسان خلال لقائه ،اليوم ، رئيس المنظمة في اليمن ستيف كلابور ،الى إن التدخلات التي نفذتها المنظمة حققت نجاحات كبيرة وخصوصا في المجالات الصحية والنظافة ومشاريع سبل المعيشة والتي استفاد منها الشباب في إنجاز مشاريع ناجحة.

واستمع المحافظ شمسان من رئيس المنظمة ، الى البرامج والتدخلات الانسانية للمنظمة خلال الاعوام السابقة في مجالات النظافة والصحة ومشاريع تحسين سبل المعيشية للشباب.

وأكد المحافظة أن تعز بحاجة الى مشاريع مستدامة وتمكين الشباب والانتقال من الخطط الطارئة خلال العام 2020م..مشيرا الى أن المحافظة لديها خطة متكاملة للاحتياجات أعدها مكتب التخطيط والتعاون الدولي والتي ركزت في 70 بالمائة منها على المشاريع المستدامة التي تدخل في صلب التنمية ..مجدداً حرص السلطة المحلية تذليل الصعوبات التي تواجه أنشطة المنظمة الإنسانية.