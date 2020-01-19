شكرا لبحثكم عن خبر تضارب الانباء بشان جبهة نهم.. انهيارات أم انتصارات؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تضاربت الانباء خلال الساعات الماضية بشان مايحدث في نهم،فبعد نشر انباء تقدم قوات الشرعية أمس وامس الاول، تتحدث مصادر اليوم عن انهيارات كبيرة للجيش الحكومي امام عصابات الحوثي التي تقول أنها تجاوزت منطقة الفرصة.

ولم تصدر مواقف رسمية حتى الآن.