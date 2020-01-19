شكرا لبحثكم عن خبر تضارب الانباء بشان جبهة نهم.. انهيارات أم انتصارات؟! والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تضاربت الانباء خلال الساعات الماضية بشان مايحدث في نهم،فبعد نشر انباء تقدم قوات الشرعية أمس وامس الاول، تتحدث مصادر اليوم عن انهيارات كبيرة للجيش الحكومي امام عصابات الحوثي التي تقول أنها تجاوزت منطقة الفرصة.
ولم تصدر مواقف رسمية حتى الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر تضارب الانباء بشان جبهة نهم.. انهيارات أم انتصارات؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.