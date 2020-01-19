معارض قتلى المليشيا الحوثية بإب تكشف جانب من خسائرها البشرية المهولة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

إب - الخليج 365

كشفت معارض مليشيا الحوثي عن أعداد مهولة لقتلى مليشيا الحوثي بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل خسائر بشرية كبيرة تتلقاها المليشيا بمختلف جبهات القتال بنيران قوات الجيش الوطني.



وعبر مواطنون عن صدمتهم من العدد المهول لمئات القتلى من مليشيا الحوثي الإنقلابية.

وافتتحت مليشيا الحوثي الإنقلابية عدد من المعارض لصور قتلاها في مديريات محافظة إب بالتزامن مع احيائها مناسبة ما يسمى "أسبوع الشهيد".

Advertisements

وأوضحت مصادر مطلعة أن المعارض حوت صور دعائية ومعارض ضخمة، جرى إنفاق ملايين الريالات لطباعتها منذ الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر أن عدد قتلى المليشيا الحوثية في مديرية حبيش لوحدها بلغ أكثر من 120 قتيل ومئات الجرحى، فضلا عن وجود أكثر من 3000 ألف قتيل من مختلف مديريات المحافظة وأكثر من 6500 جريح.

وفي جامعة إب تواصل مليشيا الحوثي استغلال التعليم الجامعي وحولت جامعة إب إلى منصة لأنشطتها وفعالياتها الإنقلابية والطائفية في مشهد يسيء للعملية التعليمية والتعليم العالي ويعيد الجامعات سنوات إلى الماضي.

ونظمت مليشيا الحوثي معرض لصور قتلاها داخل جامعة إب، وسط استياء أكاديمي وطلابي واسع من تلك الممارسات الطائفية والهادفة إلى الزج بطلاب الجامعة إلى محارق الموت الحوثية وترك مقاعد الدراسة.

واحتوت المعارض الحوثية صور تضم المئات من قتلاها في أكثر من مديرية عن خسائرها البشرية الكبيرة والتي تتلقاها في مختلف الجبهات القتالية بنيران القوات الحكومية بمختلف الجبهات.