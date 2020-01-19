سلسلة خروقات الحوثيين تستمر في الجبلية جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي سلسلة خروقاتها اليومية للهدنة الأممية وشنت قصفاً مدفعياً واستهداف بمختلف أنواع الأسلحة على مواقع القوات المشتركة في بلدة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة اليوم الأحد.

Advertisements مصادر عسكرية ميدانية أفادت بأن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة في الجبلية بقذائف عربات BMBبشكل متواصل وعنيف منذ ساعات الصباح الأولى .. وأضافت المصادر أن المليشيات أطلقت النار على مواقع القوات المشتركة في ذات المنطقة بإستخدام معدلات البيكا وبسلاح الدوشكا بالإضافة إلى سلاح 14,5 وبالأسلحة القناصة. يشار الى ان المليشيات كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية التي تنص على وقف إطلاق النار في الحديدة، وهو ما لم يلتزم به الحوثيين منذ الساعات الأولى لدخول الهدنة حيز التنفيذ في 18 ديسمبر 2018 .

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