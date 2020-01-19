الإعلان عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

صنعاء - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى.



ووفق المركز فإن الطقس، أثناء الليل والصباح الباكر، أجواء جافة وباردة على محافظات بلادنا الجبلية خاصة محافظات ( صعده، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء،شرق المحويت وشرق حجة والمناطق المرتفعة شمال محافظات اب، الضالع، لحج، أبين وشبوة ) وقد تتشكل الشابورة المائية اوالضباب اثناء ساعات المساء والصباح الباكرعلى اجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات ( المحويت ،حجة ،ريمه، ذمار ، واب وتعز)، وتكون السماء صافية والاجواء بارده نسبيا على المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية، بينما تكون الأجواء معتدلة وصحوة الى غائمة جزئيا على المناطق الساحلية وارخبيل سقطرى ، مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على ارخبيل سقطرى وذلك خلال ساعات الصباح.

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ووفقا للمركز، فإنه اثناء النهار، طقس صحو على المناطق الصحراوية ، وصحو إلى غائمة جزئيا على المرتفعات الجبلية ، بينما يكون غائم جزئيا على المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرة مع فرصة لهطول امطار متفرقة على السواحل الغربية والرياح خفيفة الى معتدلة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية ومعتدلة على السواحل الجنوبية والشرقية كذلك ارخبيل سقطرى وتكون معتدلة الى نشطة تصل اقصى سرعة لها الى 20 عقدة مثيرة للاتربة والرمال على الأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي ومدخل باب المندب.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحاري من الأجواء الباردة اثناء الليل والصباح الباكر، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت ،حجة ،ريمه ،اب وتعز) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.