النشرة الجوية التنبيهية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

صنعاء - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، عن النشرة الجوية المتوقعة خلال الـ24ـساعة القادمة.



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وذكر المركز انه، بحسب البيانات المستلمة من محطات الرصد الجوي في الجمهورية وتحليل خرائط الطقس السطحية والعلوية وصور الأقمار الاصطناعية ومتابعة مخرجات التنبؤات العددية والتي تشير إلى استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية ولكن بوتيرة اخف مما كانت علية خلال الايام الماضية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد ان تكون الاجواء الباردة هي السائدة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجبلية وخاصة المرتفعات الشمالية والاجزاء الشمالية من المرتفعات الوسطى، وتكون باردة نسبيا على بقية المرتفعات والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية، بينما تكون معتدلة الحرارة على المناطق الساحلية وارخبيل سقطرى.

ونبه المركز الوطني للأرصاد الإخوة، المواطنين القاطنين في المناطق المذكورة أعلاه من تأثير الطقس البارد خلال ساعات الليل والصباح الباكر وخاصة كبار السن والاطفال والمزارعين والعاملين اثناء الفترة المسائية.