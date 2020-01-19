- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. القبض على إخواني يقود عصابة تهريب صواريخ متطورة للحوثيين والإصلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365 - علي كامل
أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، أنه تم القبض على عصابة تهريب صواريخ متطورة.
وقالت المصادر، إنه بالتعاون مع استخبارات التحالف قامت عناصر من الأمن السياسي بالقبض على عضو حزب الإصلاح البارز أحمد محسن الشريف في مدينة عتق بمحافظة شبوة.
وذلك بعد فراره من مأرب على إثر القبض على أتباعه الذين نقلوا صواريخ إلى المليشيات الحوثية في الحديدة كما نقلوا صواريخ إلى مليشيات حزب الإصلاح في شبوة.
وبينت المصادر، أنه تم القبض عليهم ومصادرة ماتبقى بحوزتهم من أسلحة والتي كانوا يخزنونها في بدرومات منازل تابعة لهم.
ووفقا للمصادر، فإن هذه الصواريخ تستخدم لقصف أهداف دقيقة وقد تم تهريبها من ليبيا إلى اليمن خلال عامي 2012 - 2013 م.
كانت هذه تفاصيل خبر شبوة.. القبض على إخواني يقود عصابة تهريب صواريخ متطورة للحوثيين والإصلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.