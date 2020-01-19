شبوة.. القبض على إخواني يقود عصابة تهريب صواريخ متطورة للحوثيين والإصلاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل

أفادت مصادر محلية في محافظة شبوة، أنه تم القبض على عصابة تهريب صواريخ متطورة.



وقالت المصادر، إنه بالتعاون مع استخبارات التحالف قامت عناصر من الأمن السياسي بالقبض على عضو حزب الإصلاح البارز أحمد محسن الشريف في مدينة عتق بمحافظة شبوة.

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وذلك بعد فراره من مأرب على إثر القبض على أتباعه الذين نقلوا صواريخ إلى المليشيات الحوثية في الحديدة كما نقلوا صواريخ إلى مليشيات حزب الإصلاح في شبوة.

وبينت المصادر، أنه تم القبض عليهم ومصادرة ماتبقى بحوزتهم من أسلحة والتي كانوا يخزنونها في بدرومات منازل تابعة لهم.

ووفقا للمصادر، فإن هذه الصواريخ تستخدم لقصف أهداف دقيقة وقد تم تهريبها من ليبيا إلى اليمن خلال عامي 2012 - 2013 م.