الحديدة.. الأحياء السكنية شمال التحيتا تتعرض لقصف بقذائف الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية الذراع الايرانية في اليمن الأحياء السكنية شمال مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية.

وقال مصدر محلي في التحيتا، إن المليشيات استهدفت الأحياء السكنية شمال المدينة بقذائف الهاون الثقيل عيار 120.. Advertisements وأضاف المصدر أن ثلاث قذائف من مدفعية الهاون الثقيل للمليشيات الحوثية تساقطت بالقرب من مسجد البلاكمة في المديرية. وذكر المصدر أن القصف المدفعي سبب حالة من الخوف والهلع لدى السكان في المنطقة.. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية، وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى ودمرت المئات من منازل المواطنين منذ إنطلاق الهدنة الأممية في أواخر العام الماضي.

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