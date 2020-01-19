شكرا لقرائتكم خبر عن "صورة مضحكة"...فرش علمي "امريكا واسرائيل" امام مسجد في صنعاء للدوس عليه لكن عناد المصليين وضعهم في موقف محرج للغاية ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عناد المصليين جاء على غير هوى جماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء وهم يركنون احذيتهم بعيدا عن علمي امريكا واسرائيل أمام احد المساجد .

وتنكشف مليشيا الحوثي الانقلابية كل يوم على حقيقتها، فقد عمدت يوم أمس الجمعة 17 يناير إلى وضع علمي أمريكا وإسرائيل على مداخل باب جامع السنيدار لوضع الأحذية عليهما.

جديد "الخليج 365"

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يأتي ذلك تقليدا لما تقوم به بعض الجماعات في إيران والعراق، غير الصورة توضح في عملية استفتاء حجم الكراهية لهذه الجماعة من قبل الناس، بعد سئموا كذبها وزيفها.

يأتي هذا بعد أسبوع واحد على بث فيديو من داخل جامع الصالح وهو يكشف عدد المصلين الذي حضروا صلاة الجمعة ولم يتجاوزوا ال100 برغم أن الجامع يتسع ل40 ألف مصلي.

وكانت جوامع عديدة قد هجرهها المصلين بالتدريج بعد أن عرفوا حقيقة هذه الجماعة وظهورها بصورة مناطقية ومذهبية وتحريضها على القتل وتكريسها للسلالية، وموالاتها لإيران.

يذكر ان صورة علمي امريكا واسرائيل اثارت سخرية قطاع واسع من ابناء اليمن داخل الوطن وخارجه وتحولت إلى طرفة ونكته متداولة على منصة التواصل الاجتماعي .