شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح دبلوم كن مع النخبة (1) مركز الوطنية للتدريب والاستشارات في محافظة تعز يطلق دبلوم كن مع النخبة (2) لعام 2020م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعز .. وفاء المطري

تحت شعار (معاً نحو تدريب أكثر متعة وابداع ) اطلق مركز الوطنية للتدريب والاستشارات في محافظة تعز الًيَوُمًِ الدبلوم الثاني من نوعه كن مع النخبة (2) لعام 2020 م بعد ان حقق دبلوم كن مع النخبة (1) 2019 م نجاحاً متميزاً ولقي اقبالاً واسعاً مـــِْن قبل الكثير مـــِْن الشباب ، وسيحوي الدبلوم الذي يقام برعاية الجامعة الوطنية فرع تعز 20 دورة تدريب في برنامج تنمية وتطوير القدرات القيادية والاداريه والتي ستساهم في رفع وعي الشباب المشاركين في الدبلوم وستعمل علـّۓ تنمية مداركهم وقدراتهم ممايضمن لهم الانخراط في سوق العمل ومحاربة البطالة بين اوساطهم وكذا رفد السوق المحلي بالكوادر المؤهلة .

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وبذلك اكد أ/ مشرف المحمودي المدير الإداري للجامعه الوطنيه في تعز ان الجامعة تعمل بشكل متواصل علـّۓ ايجاد برامج تدريب مختلفة عما هو متآلف عليه مــِْن برامج تدريب في المراكز والمعاهد الآخرى بهدف التميز ورفد الشباب بالدورات التي تؤهلهم الى سوق العمل ومواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات الواقع .

واشار المحمودي ان مركز الوطنية للتدريب والاستشارات برعاية الجامعة يطلق الدبلوم الثاني مـِْن نوعه كن مع النخبة في تعز لتلبية حاجة الشباب لدورات الدبلوم بعد ان لقي الدبلوم الآۆلْ نجاح وتميز وتفرد ونوعية في مواضيع الدورات ومستوى طرحها والتدريب بها من قبل نخبة مـِْن كوكبة المدربين في تعز.

واضاف ان الدبلوم (2) كن مع النخبة برنامج تنمية وتطوير القدرات القيادية والاداريه يحوي العديد م̷ـــِْن الدورات التدريبية الجديدة وتختلف عن دورات دبلوم النخبة (1) في محاور عدة ، والتي ستهدف بمجملها الى تنمية مدراك الشباب المشاركين فيه وستعمل علـّۓ رفع قدراتهم .

وبدأ الدبلوم اول دوراته مع أ/ الهام الزريقي بعنوان (عجله الحياه المتزنة ) والتي استعرضت في مستهلها مفاهيم وتعاريف عجله الحياة المتزنه ونظريه التوازن وهي من أقوى نماذج تطوير الذات و النجاح الشخصي (Wheel Of Life) التي تساعد على تغطية جوانب حياةالانسان المختلفة كي يحصل في النهاية على حياة متزنة وسعيدة .

واشارت المدربة الزريقي من خلال الانشطة والتمارين والعروض المرئية الى منحنى التغيير وكيفية التخطيط للحياة بصورة متزنه ، وخلق توازن بين عجلة الحياة والعوالم الداخلية المتمثلة ب(الجانب الروحي - العقلي- النفسي- والجانب الجسدي ) والعوالم الخارجي وتشمل ( الجانب المالي - المهني - الاجتماعي- والجانب الأسري) للانسان مما يجعله يعيش في عجلة متوازنه ليصل إلى السعادة الحقيقية في حياته .