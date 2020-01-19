الشركة المالكة لكابلات الإنترنت تصدم اليمنيين بخبر غير سار

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

كشفت الشركة المالكة لكابلات الإنترنت البحرية الدولية في توقعات اطلقتها مصادر في الشركة عن تأخر اصلاح الكابل البحري الذي ادى الى حدوث مشاكل بالانترنت في اليمن.

وقالت مصادر الشركة، أن التصاريح اللازمة لبدء إصلاح الكابل “فالكون” المقطوع منذ 9 يناير، قد تصدر في الأسبوع الأول من فبراير المقبل.

والخميس الماضي أكدت شركة (Global Cloud Xchange) المالكة للكابل البحري “فالكون”، أنها حددت موقع الانقطاع على بعد ٢٦.٧ كم من محطة السويس المصرية.

وأفادت بأن فريق الإصلاحات البحرية التابع للشركة بدأ التحرك لتنفيذ الإصلاحات التي تتضمن عدة مراحل، أولاها أخذ التصاريح اللازمة من الحكومة المصرية للدخول إلى المياه الإقليمية المصرية، ثم البدء في إصلاح العطل في الكابل.

وقد ادى انقطاع الانترنت في اليمن الى وقوع أضرار وخسائر كبيرة على الشركات وأصحاب الأعمال والمواطنين جراء استمرار تردي الإنترنت و فقدان اليمن 80% من السعات الدولية للإنترنت.

وكانت الشركة اليمنية للاتصالات الدولية (تيليمن)، قالت الخميس الفائت إنها عملت مع المؤسسة العامة للاتصالات على توفير سعات إسعافية لتقديم خدمات الإنترنت في اليمن، ومتابعة إعادة الانترنت إلى وضعه الطبيعي.