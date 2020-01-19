صدور حزمة من القرارات الجمهورية في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء



أصدر رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط ، السبت، عددا من القرارات الجمهورية قضت بتعيين وزير للدولة ووزير لحقوق الإنسان . وصدر المشاط القرار الجمهوري رقم (2) لسنة 2020م بتعيين علياء فيصل عبداللطيف الشعبي وزيرا للدولة في حكومة الإنقاذ الوطني. كما صدر القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2020م بتعيين رضية محمد راوح عبدالله وزيرا لحقوق الإنسان في حكومة الإنقاذ الوطني. كما صدر القرار الجمهوري رقم (4) لسنة 2020م بتعيين غادة محمد علي أحمد أبو طالب رئيسا للجنة الوطنية للمرأة. وصدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم (7) لسنة 2020م بتعيين يحيى أحمد ناصر جحاف عضوا في مجلس الشورى.

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