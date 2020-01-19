الجيش واللجان يكبدون مرتزقة العدوان خسائر في البيضاء والضالع

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – البيضاء

لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي ، اليوم السبت، مصرعهم وجرح آخرون في عملية هجومية وتفجير عبوات ناسفة بمحافظتي البيضاء والضالع.

وأوضح مصدر عسكري أن ابطال الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان في جبهة قانية محافظة البيضاء رداً على الهجمات المعادية وكبدو العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفي محافظة الضالع لقي عدد من مرتزقة العدوان مصرعهم وجرح آخرون إثر انفجار عدد من العبوات الناسفة بهم اثناء محاولة تسللهم في مديرية قعطبه.