شكرا لمتابعة خبر عن البنك المركزي يصدر تعميم جديد بخصوص تداول العملة الجديد بمناطق سيطرة الحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزارة الدفاع تصدر بيان بشأن هجوم مأرب وتصدر توجيهات عاجلة لكافة القادة والمسئولين العسكريين الامارات تفرج عن عناصر القاعدة و تتحدى القوات السعودية وتباغت الرئيس هادي وتصعق كل اليمنيين توجيهات من الجنرال الاحمر لـ 3 من قادة الجيش بعد جريمة استهداف احد المساجد بمأرب وسقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين هجوم واسع شرق العاصمة صنعاء وسقوط عشرات القتلى والجرحى والجيش يصدر بيان

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