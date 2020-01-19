شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــااااجل .. تعرض الدكتور الكويتي عبدالله النفيسي لتهديدات ومحاولة اًغتيال قبل قليل بهذه الطريقة المروعة .. شاهد (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعرض الدكتور الكويتي عبدالله النفيسي لتهديدات خطيرة، منذ بث حلقات برنامجه "الصندوق الأسود"، عبر صحيفة القبس الكويتية، لكن الأمر تطور إلى تلقي الصحيفة رسالة إلكترونية عبر موقعها، رسالة بوجود محاولة لاغتيال "النفيسي" بعبوة ناسفة.

من جانبه قال محامي "النفيسي" عادل عبدالهادي في بيان له: وردني صباح اليوم تحذير بوجود محاولة لاغتيال موكلي د.عبدالله النفيسي عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته، ورد هذا التهديد في رسالة الكترونية لموقع القبس الرسمي وهي الشركة المعدة لحلقات برنامج الصندوق الأسود.

وأضاف عبدالهادي: حرصنا على سلامة موكلنا شديد خاصة بعد تلقيه تهديدات سابقة، إلا أن التهديد هذه المرة طال حياته مباشرة وهو الأمر الذي لن نتهاون بالتعامل معه. وعليه وبعد تواصلنا مع موكلنا د. عبدالله النفيسي الذي هو حالياً خارج البلاد وعليه قمنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وتابع: كما خاطبنا الجهات الأمنية المختصة لتأمين وضمان سلامة حياة موكلنا في ظل وجود معلومات بوجود محاولة لاغتياله. ونشدّد على أننا نأخذ هذا الموضوع بأقصى جدية ولن نتوانى عن المتابعة الحثيثة لتطورات التحقيق وإجراءات حماية د.عبدالله النفيسي.