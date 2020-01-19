شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : الرد والانتقام الاول من قوات التحالف والشرعية ..لأستهداف مأرب ..يحدث الان في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 05:54 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وقال مصدر أمني، أن طائرات التحالف الغربي استهدفت قبل قليل بغارة منطقة الأعروش في مديرية خولان الطيال، بعد غارة شنتها الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. وأفاد المصدر، بأن طائرات التحالف العربي شنت ثلاث غارات على مناطق متفرقة في مديرية نهم شرقي المحافظة.



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