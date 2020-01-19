شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : بعد استهداف مأرب .. هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي , يفاجئ الجميع.. وينشر تغريدة خطيرة.. وغريبة.. وصادمة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/19 الساعة 04:42 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نقل موقع كريتر سكاي خبراً عن تغريدة نشرها نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على حاذة قصف مليشيا الحوثي لمعسكر في مارب أمس السبت، وجاءت التغريدة صادمة ومفاجئة للجميع وفيما يلي نص الخبر كما ورد من كريتر سكاي.

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علق نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك على استهداف الحوثيين لجنود جنوبيين بأنه أمر مدبر من قبل الإخوان وأن الجنود كانوا يستعدون لدخول عدن.

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وقال بن بريك في تغريدات له على تويتر: لما يئس الإخونج من إعادة الكرة في غزو عدن بجنوبيين وكان هؤلاء الجنوبيون عبئا ثقيلا عليهم، كان الغدر بهم في تجميعهم تحت مرمى نيران الحوثي طريقة ماكرة لتقديمهم طعما سهلا للحوثي.

وتابع قائلا: علما أن الكثير ممن تم استهدافهم مع استقلال الجنوب وحريته، ولكنهم أوغرت صدورهم ضد المجلس الانتقالي فقط.

وأضاف بغض النظر عن سبب تجميع هؤلاء الجنوبيين في معسكر للتدريب في مأرب بقيادة مهران- وهو إعادة غزو عدن- ولكن اللافت للانتباه أمران هما أولهما أن تجميعهم كان في موقع تحت نيران مدفعية الحوثي، أما الأمر الثاني لم يتم منذ خمس سنوات استهداف أي قوة إخونجية في مأرب بهذا الحجم من الخسائر.

وأشار إلى أن حادثة صافر كان الهدف منها هو التحالف.

وكان الحوثيين قد أعلنوا تبنيهم لعملية استهداف جنود من اللواء الرابع حماية رئاسية بصاروخ باليستي، وراح ضحيته العشرات غالبيتهم جنوبيين أخرجهم المجلس الانتقالي من عدن بقوة السلاح.

