شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجأة قبل دخولة غرفة العمليات لإجراء جراحة خطيرة جدا .. دعوات السعوديين تلاحق رئيس هيئة الترفيه والانفتاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قبيل دخوله غرفة العمليات لإجراء عملية دقيقة وخطيرة في الرأس، وجه رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، رسالة شعرية مؤثرة لمحبيه، تمنى فيها أن "تهل التباشير غيمة بعد غيمة".

ونشر ال الشيخ، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": قائلا: "‏أنا بحب الناس.. في صحة وخير.. وأكيد حب الناس .. أكبر غنيمة اللي لهم عندي .. مودة وتقدير وايدينهم لي .. بالدعاوي كريمة أيو الله أنهم غير .. وأخلاقهم غير واعتز بأصحاب النوايا .. السليمة وبكره بحيل الله .. تهّل التباشير من فضل ربي .. غيمةٍ بعد غيمه.. تركي آل الشيخ".

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وسافر المستشار تركي آل الشيخ للعلاج إلى إحدى الدول الأوروبية، لإجراء عملية في الرأس بسبب معاناته من نزيف متقطع يتسبب فى أرقه وعدم نومه بشكل كاف، فضلا عن ضعف في ضخ الدم لمنطقة الساقين والقدم.

والأخطر أن الورم في الرأس قريب جدا من الغدة، لذلك قرر فريق الأطباء التدخل الجراحي في الفترة الحالية، وعدم الاكتفاء بالعلاج لحين تحسن الحالة، ويشرف على رحلة علاج المستشار تركي آل شيخ فريق طبي من أوروبا وأمريكا.

وكتب الإعلامي السعودي خالد مقرشي على صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": تركي آل الشيخ بأمس الحاجة لدعواتكم".

وعبر مغردون عن تمنيهم لرئيس هيئة الترفيه بسرعة الشفاء والعودة إلى الوطن سالمًا.