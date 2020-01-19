الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 استهدفت مليشيات الحوثي مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة في إطار خروقاتها وانتهاكاتها المتواصلة للهدنة الأممية.

Advertisements وقال مصدر عسكري ميداني، إن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية واستخدمت الأسلحة المتوسطة والرشاشة بشكل مكثف. واضاف المصدر أن المليشيات فتحت نيران أسلحتها على مواقع اخرى للقوات المشتركة مستخدمة سلاح 14.5 وسلاح 12.7. وتواصل مليشيات الحوثي انتهاكاتها اليومية في مختلف المناطق والمديريات جنوب محافظة الحديدة، في إطار تصعيدها المستمر وخروقاتها للهدنة الأممية.

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