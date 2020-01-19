شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشاعران عبدالله باوزير “أبو فيصل“ وسعيد بن هاوي باوزير يصلان أبوظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل العاصمة الأماراتية أبوظبي كلا الشاعين، عبدالله باوزير “أبو فيصل“، وسعيد بن هاوي باوزير، بدعوة من ديوان المسرات الفني الثقافي للشيخ عبدالعزيز الصيعري ابوسعود.



وتأتي هذه الزيارة الفنية للمشاركة في تأبين ذكرى وفاة الشاعر الكبير حسين المحضار رحمه الله.

لمزيد من التفاصيل حول الذكرى الأدبية التي يشارك فيها شاعري حضرموت، نوافيكم بها غدا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشاعران عبدالله باوزير “أبو فيصل“ وسعيد بن هاوي باوزير يصلان أبوظبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.