قتلى وجرحى حوثيون بنيران مقاومة البيضاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020 البيضاء - الخليج 365 قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مواجهات مع المقاومة في جبهة الملاجم، شرقي محافظة البيضاء وسط اليمن.

Advertisements واندلعت المواجهات عقب محاولة مجموعة من عناصر المليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع في "هجاف" بمنطقة فضحة بمديرية الملاجم. وأحبطت مقاومة البيضاء محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع والفرار، بعد أن كبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

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