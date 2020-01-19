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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بشرى سارة لأهالي ساحل حضرموت والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
الخليج 365 - بكر محسن
كشفت مصادر أمنية أنه سيتم تمديد موعد المرور من خط ميناء الضبة الذي يربط بين مدينة المكلا وبين بقية المديريات الشرقية لساحل حضرموت .
وأفادت المصادر "لليمن العربي" أنه سيتم تمديد فترة المرور من طريق الضبة بدءاً من ليلة يوم الأحد .
وقالت المصادر أن فترة المرور من خط الضبطة ستمتد من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح مدة العبور 18 ساعة يوميًا .
وكانت في السابق فترة السماح بالمرور من خط الضبة حتى الساعة 9 مساءً، وتبلغ ساعات السماح بالمرور 15 ساعة فقط .
وستلاقي هذه الخطوة إرتياحًا واسعًا وإيجابيًا لما لها من تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى عاصمة المحافظة المكلا حتى ساعات متأخرة من الليل وبكل أريحية .
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