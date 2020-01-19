بشرى سارة لأهالي ساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020

الخليج 365 - بكر محسن

كشفت مصادر أمنية أنه سيتم تمديد موعد المرور من خط ميناء الضبة الذي يربط بين مدينة المكلا وبين بقية المديريات الشرقية لساحل حضرموت .



وأفادت المصادر "لليمن العربي" أنه سيتم تمديد فترة المرور من طريق الضبة بدءاً من ليلة يوم الأحد .

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وقالت المصادر أن فترة المرور من خط الضبطة ستمتد من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، لتصبح مدة العبور 18 ساعة يوميًا .

وكانت في السابق فترة السماح بالمرور من خط الضبة حتى الساعة 9 مساءً، وتبلغ ساعات السماح بالمرور 15 ساعة فقط .

وستلاقي هذه الخطوة إرتياحًا واسعًا وإيجابيًا لما لها من تسهيل حركة تنقل المواطنين من وإلى عاصمة المحافظة المكلا حتى ساعات متأخرة من الليل وبكل أريحية .