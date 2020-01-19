شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فضيحة في الإمارات.. سيدة تمارس الفاحشة مع إعلامي شهير والأخير يعترف والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت صحف إماراتية اليوم الأربعاء، تفاصيل واقعة ابتزاز جديدة تعرض لها إعلامي شهير من قبل امرأة، حيث عمدت سيدة مغربية مقيمة في دولة الإمارات إلى ابتزاز شخصية إعلامية بحرينية معروفة، حيث هددته بنشر مقطع فيديو لهما وهما يمارسان الفاحشة على الإنترنت.

وأحالت النيابة العامة في دبي حسب صحف محلية إماراتية اليوم، المرأة، إلى محكمة الجنائيات، بعد رفض الإعلامي الخضوع لابتزازها ورفعه قضية ضدها.

وكانت المرأة (البالغة من العمر 22 عاما) قد تعرّفت على الإعلامي عبر أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وأخبرته أنها ستزور البحرين بعد أسبوعين، وأثناء زيارتها للبحرين دعت المجني عليه لقضاء وقت معها في غرفتها في إحدى الشقق الفندقية، وهو ما حدث بالفعل.

وبعد مقابلة المرأة للإعلامي، مارسا الفاحشة معا، لتبدأ لاحقا بإرسال رسائل تهديد للمجني عليه عبر تطبيق ”واتس اب“.

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وهددت المرأة المغربية الإعلامي بنشر فيديو لهما وهما عاريان، في حال لم يدفع لها مبلغ 1,9 مليون درهم (ما يعادل 520,500 دولار).

وقال الإعلامي البحريني (البالغ من العمر 39 عاما) للمحكمة ”إن المدّعى عليها أرسلت له في 6 أكتوبر من العام الماضي، رسالة تبلغه فيها أنها في البحرين وترغب بلقائه“.

وأضاف: ”ذهبت إلى حيث تقيم، كانت وحدها فمارسنا الفاحشة معا، وبعدها غادرت، لكن بعد 3 أيام أرسلت لي صورتي وأنا عارٍ، وزعمت أن لديها أيضا مقطع فيديو يجمعنا معا أثناء ممارسة الفاحشة“، معترفا أنها ”استغلت كونه شخصية إعلامية معروفه لتهديده“.

بدورها، نفت المرأة المغربية التهم الموجهة إليها، فيما أجلت الجلسة للنظر حتى 26 يناير من الشهر الجاري

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