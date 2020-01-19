شكرا لقرائتكم خبر عن خائنة قتلت زوجها بمساعدة عشيقها: «مقدرتش أعصم نفسي عن الحرام» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بررت سيدة مصرية خانت زوجها، إقدامها على فعل الفاحشة مع رجل آخر، بإنشغال زوجها في العمل طوال اليوم.

وقالت المتهمة في أقوالها أمام النيابة العامة: «مقدرتش أعصم نفسي عن الحرام والشيطان غواني ووقعت في غرام جارنا».

جديد "الخليج 365"

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ولم تكتف السيدة بخيانة زوجها، بل أقدمت على قتله بمعاونة عشيقها، معترفة بوضع حبوب منومة له في الشاي يوم الواقعة، ثم قاما بخنقه.

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.