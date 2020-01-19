شكرا لمتابعة خبر عن ملوك وأمراء دول الخليج يتم نسيانهم بعد وفاتهم..لكن سلطان عمان الجديد وابناء السلطنة يلقنون حكام الخليج درسا في الوفاء بطريقة رهيبة باغتت الجميع ( صورة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ملوك وأمراء دول الخليج يتم نسيانهم بعد وفاتهم..لكن سلطان عمان الجديد وابناء السلطنة يلقنون حكام الخليج درسا في الوفاء بطريقة رهيبة باغتت الجميع ( صورة )

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